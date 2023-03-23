Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: 'Yol arkadaşımdır, hesabını beraber soracağız'

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

"Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız."