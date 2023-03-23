'Sinan Ateş cinayetinde kritik tutanak kayıp' iddiası

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Eray Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan tutuklu sanıklardan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Demirbaş’ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanağın kaybolduğu iddia edildi.

Kayıp tutanak nedenle Olcay Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı ifade ediliyor.