Sinan Ateş'in ablası: MHP'li Olcay Kılavuz neden sessiz?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili soru işaretleri giderilmedi. Soruşturma kapsamında aralarında MHP’li yöneticilerin de olduğu 21 kişi tutuklu bulunuyor. Öte yandan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, Cumhuriyet’ten Can Uğur'a konuştu.

'Namuslu görevliler var'

Selma Ateş, “Soruşturmayı kapatmaya çalıştıklarını aşikâr, bunu görüyoruz ama şimdiye kadar muvaffak olamadılar. Bu da şunun göstergesi bu ülkede hâlâ dürüst ve namuslu birçok devlet görevlisi var. Onların vicdanına güveniyorum. Adalet duygusundan taviz vermeyeceklerini düşünüyorum” dedi.

'Bilgilendirme gerekli'

Resmi makamların kamuoyunu bilgilendirmesinin önemine işaret eden Ateş, “Yetkililerin ve bakanlıkların belirli zamanlarda kamuoyunu bilgilendirecek açıklama yapmasını bekliyoruz. Yoksa kamuoyunun aklında hep soru işaretleri olacak” diye konuştu.

Ateş şunları kaydetti:

“Asla şunu unutmasınlar biz bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türk milleti Sinan Ateş’i bağrına bastı ve onun arkasında duracaktır.”

'Kılavuz neden sessiz?'

Olcay Kılavuz’un MHP’den yeniden aday gösterilmesine ilişkin Ateş, “Bu kadar itham varken bir de bu milletin vekili olmasına rağmen kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu sessizliğin sebebi nedir? Topluma bir açıklama yapma gereği duymayan bu şahısın tekrar vekil adayı gösterilmesi büyük bir talihsizliktir. Türk milletine saygısızlıktır” diye konuştu.

Ateş sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz aile olarak ilk günden beri kimseyi hedef göstermiyoruz bundan sonraki süreçte de göstermeyeceğiz. Yargıya güveniyoruz ama şunu da iyi bilmek gerekiyor ki bu milletin vekilinin bu topluma cevap zorunluluğu vardır.”