Seçilmesi zor sıradan aday gösterilen MHP'li Kılavuz: Devlet Bey'in takdiri

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş'ı evinde sakladığı iddia edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP'de seçilmesi zor sıradan yeniden milletvekili adayı gösterildi.

2018 seçimlerinde Mersin’den birinci sırada aday gösterilen Kılavuz, bu kez 4’üncü sıradan aday oldu. MHP, 2018 seçimlerinde Mersin'den iki milletvekili çıkarmıştı.

Olcay Kılavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey’in takdir ve tensipleriyle 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Milletvekili adaylarımızın vatanımıza, milletimize, davamıza ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun" diyen Kılavuz, "Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey’in, kutlu davamızın, fedakar ve cefakar teşkilatımızın dün, bugün ve yarın emrinde ve hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Suikastın kilit ismini evinde sakladığı iddia edilmişti

Olcay Kılavuz'un ismi, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının kilit ismi Tolgahan Demirbaş'ı evinde sakladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Demirbaş ise ifadesinde "Sosyal medyada ve bazı görsel medyada iddia edildiği gibi bir milletvekilinin evinde yakalanmadım" ifadelerini kullanmıştı.