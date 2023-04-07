AKP'li isimden milletvekili aday adaylığı oyunu: Geriye dönük tarih ile istifa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne vekaleten atanan Mehmet Demircioğlu'nun milletvekili adayı olmak için 16 Mart Perşembe günü değil 5 Nisan’da geriye dönük tarih ile istifa ettiği iddia edildi. Demirci'nin isminin listeye sonradan sokulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Yurt Gazetesi'nin haberine göre; eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yakın olan ve Sağlık Bakanlığı Müstakil İnşaat Onarım ve Yatırım Başkanlığı'na kararname ile atanan Mehmet Demircioğlu, Akdağ’ın bakanlıktan ayrılmasının ardından Menzil tarikatına yakınlığı ile bilinen AKP Milletvekili Mahir Ünal’ın başdanışmanı oldu.

Son bir yıldır da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne vekalet eden Demircioğlu'nun milletvekili aday adayı olmak için getirilen istifa şartını yerine getirdiği halde görevine devam ettiği ve kesin listelerin açıklanmasına kısa bir süre kala isminin listeye sokulmaya çalışıldığı iddia edildi. Aday adayı olan diğer 127 kişinin ise söz konusu durumu kabul etmeyerek tepki gösterdiği aktarıldı..

Öte yandan Mehmet Demircioğlu’nun YSK’nın milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa tarihi olan 16 Mart Perşembe günü değil 5 Nisan’da geriye dönük tarih ile istifa ettiği de öne sürüldü.

'Maalesef FETÖ'vari oyunlar devam ediyor'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 21 Mart tarihli paylaşımında 16 Mart tarihinde milletvekili aday adaylığı için istifa etmesi gereken Mehmet Demircioğlu’nun da yer alması dikkat çekti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan partiye yakın kaynaklar, "Maalesef FETÖ’vari oyunlar devam ediyor. Yüzü aşkın insanın aday adayı olarak müracaat ettiği, para yatırıp temayül yoklamalarına katıldığı, evlerinden barklarından ayrılarak günlerce aday olmak için çalıştığı bir ortamda, Menzil tarikatı, kendisine yakın olan Demircioğlu’nun hiç bu işlere sokmadan, ismini bile dile getirmeden arka kapıdan listeye yerleştirme girişiminde bulundu" dedi.

AKP’li bazı bürokratlar ise konuyla ilgili olarak "Bu AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı’na yapılan bir komplodur. Bunlar FETÖ oyunlarından ders alınmadığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.