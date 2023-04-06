Sinan Ateş'e ilişkin soruşturmada gündeme gelmişti: MHP'li Kılavuz dördüncü sıradan aday gösterildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.
14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin milletvekili adaylarını açıklayan MHP, aday listesinde Olcay Kılavuz'a da yer verdi.
2018 seçimlerinde Mersin'den birinci sırada aday gösterilen Kılavuz, yeni açıklanan listede Mersin'den dördüncü sırada aday gösterildi. MHP bir önceki genel seçimde Mersin’den iki milletvekili çıkarmıştı.