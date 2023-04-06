MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, milletvekili seçimine 38 gün kala milletvekili aday listesini kamuoyuna ilan etti.

MHP yönetimi, söz konusu listeyi yarın Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Osmaniye 1. sıradan aday gösterildiği listeye göre üç büyük şehirdeki liste başlarında yer alan isimler şöyle: