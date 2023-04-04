Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanım' diyen Akşener'i hedef aldı: Şuur kaybına uğramış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım" diye hitap eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlamasının ardından ziyarete gelen Kılıçdaroğlu'nu "Cumhurbaşkanım" diyerek karşılayan Akşener'e tepki gösteren Bahçeli, "İYİ Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu’nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor, hayallere dalmış, şuur kaybına uğramış. Partisinin Ankara temayül yoklamasında şiddet ve kavga sahneleri iyi kostümü giymiş olanların gerçek içyüzünü deşifre ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkgün'e konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldığı demecinde "Bir masa etrafında toplanıp kriz ve kaos çıkaranlar, birbirine tuzak kuranlar ülke falan yönetemez. Allah muhafaza böyle bir yetki alsalar Türkiye’yi bir ayda batırırlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bırakınız bir konut yapmasını, önünü görecek, adım atacak, ayakta duracak, sözünü geçirecek, irade gösterecek ne mecali ne de müktesebatı var" dedi.