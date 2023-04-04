Balıkesir Barosu'nda mobbing ve intihar: İşten çıkarıldılar...

10 yıldan beri Balıkesir Barosu'nda çalışmakta olan Sema Şahin, hukuksuz şekilde işten çıkartıldığını belirtip dava açtı. Balıkesir Barosu'nda temizlik ve servis elemanı statüsünde çalışan Şahin, personel yetersizliğinden dolayı yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sekreter kadrosuna geçirilmişti.

Baroda temizlik ve servis elemanı olarak çalışan kadın bir emekçinin yaşadığı mobbingden dolayı intihar girişiminde bulunduğu ve akabinde hukuksuz şekilde işten çıkarıldığı iddiasının ardından, Şahin'in tekrardan temizlik ve servis elemanı statüsündeki işine geri dönmesi talep edildi.

Söz konusu talebi kabul etmeyen Şahin, işten çıkartıldı. İşten çıkartılmadan önce SGK koduna göre mesleğinin sekreter olduğunu belirten Şahin, işten çıkışı öncesi meslek kodunun değiştirildiğini dile getirdi.

Sema Şahin, Balıkesir Barosu'nda çalışırken yaşadığı süreci soL'a anlattı.

Mobbinge maruz kaldı, sağlık problemleri yaşadı

10 yıldan beri Balıkesir Barosu'nda çalışan Şahin, işe girişinin temizlik ve servis elemanı statüsünde gerçekleştirildiğini belirtti. Baroda ilk işe başladığında baronun merkezi binasının iki katlı müstakil bir konutta olduğunu aktaran Şahin, baronun sonrasında çok daha büyük bir binaya taşındığı ifade etti.

"Büyük binaya geçtiğimizde 'Sen bu binanın işini yapamazsın, bu bina için ya temizlik şirketiyle anlaşacağız ya da başka elemanlar alacağız' denildi. Ancak sonrasında ne temizlik şirketiyle anlaşıldı ne de işe yeni çalışanlar alındı" diyen Şahin, taşınılan binada temizlik ve servis elemanı olarak çalışmak zorunda kaldığını aktardı.

Mobbinge maruz kaldığını ve personel yetersizliğinden dolayı sağlık problemleri yaşadığını aktaran Şahin, "Çalışma koşullarından dolayı en sonunda bel fıtığı oldum ve baro yönetimine dilekçe yazdım. Yazdığım dilekçede 'Ya benim haklarımı verin ve işten çıkarın ya da beni daha farklı bir iş pozisyonuna alın. Çünkü gerçekten bu binanın işlerine yetemiyorum' dedim. Dilekçeye, sağlık durumuma ilişkin raporları da ekledim" diye konuştu.

Şahin, 6 Ocak 2022 tarihinde sağlık problemleri nedeniyle adliye birimine sekreter olarak atandığını belirtti.

'Mobbinge uğrayan personel intihar girişiminde bulundu, işten çıkartıldı'

Şahin, 2023 yılının şubat ayında, baroda temizlik ve servis elemanı olarak çalışan kadın bir personelin intihar girişiminde bulunduğunu aktardı. Kadın personelin kendisine karşı yapılan hakaretlere, aşağılamalara dayanamadığını belirten Şahin, "İntihar girişiminin ardından arkadaşımı işten çıkarttılar. İş yerinde gerçekleştirilen intihar girişimi iş kazası statüsüne sahip olduğu için söz konusu işten çıkartma da yasal değildi. Ama işten çıkarmayı bir şekilde kitabına uydurmuşlar" dedi.

'Tekrar eski işime dönmem istendi'

Şahin, söz konusu intihar girişiminin ardından eski işine dönmesinin talep edildiğini ifade etti ve konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Temizlik ve servis elemanı statüsündeyken bana mobbing uygulayanlar, sekreterlik görevine geçtikten sonra eleman açığı olduğunu gerekçe göstererek benim tekrar eski işime dönmemi talep etmişti ancak yönetim bu talepleri kabul etmemişti.

Baroda iki yılda bir seçim oluyor ve 2022 yılının ekim ayında yapılan seçim ile yönetim değişti. Bana mobbing uygulayan kişilerin yeni yönetimle bağı vardı sanırım ve intihar girişiminden birkaç gün sonra tekrar eski işime dönmem istendi."

'Yasal prosedüre uymadan beni işten çıkarttılar'

Söz konusu talebi kabul edemeyeceğini belirten Şahin, talebi kabul etmemesinin ardından hukuksuz şekilde işten çıkartıldığını söyledi. Şahin, yaşanan sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"Sekreter kadrosunda olduğumu belirttim. Tenzili rütbe ve esaslı değişiklik istemediğimi aktardım. O günden sonra uygulanan mobbing giderek arttı. Bir hafta boyunca bu durum devam etti ve bir haftanın sonunda hiçbir yasal prosedüre uymadan beni işten çıkarttılar. Sendika itiraz etti, avukatım itiraz etti, ben de ayrıca itirazda bulundum ama itiraz hakkımı dinlemeden kod 49 ile işten çıkarttılar.

SGK'ya göre sekreter kodunda çalışmaktaydım ama iş çıkışı yaparken beden işçisi koduyla çıkışımı gerçekleştirmişler. Baro başkanı 'Onu iki, üç sene uğraştıracağım, mahkemelerde süründüreceğim' diyormuş. Ben şu an ne işsizlik maaşı alabiliyorum ne kıdem tazminatımı alabildim."