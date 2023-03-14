Sinan Ateş soruşturmasında yeni gelişme: 'Bir polis emekli edildi, cezaevi müdürü görevden alındı'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi olduğu söylenen ve suikastın ardından MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına alan polislerden biri tayin edilmişti.

T24 yazarı Tolga Şardan, Demirbaş'ın gözaltı işlemini gerçekleştiren bir başka polisin de baskılar nedeniyle istifasını istediği ve emekli edildiğini açıkladı.

Ayrıca Sincan Kapalı Cezaevi'nde şüphelilerin kaldığı bölümden sorumlu olan müdür de görevden alındı. Söz konusu bürokrat, Ankara'ya yakın kentlerden birine tayin edilirken, yerine başka bir isim atandı. Görevden alınan müdürün, şüphelilerin kaldığı bölümde sıkı denetim ve kontrol yaptırdığı ifade ediliyor.

Cinayet soruşturmasında adı geçen bir ismin ise soruşturma savcısına cep telefonu üzerinden mesaj gönderdiği ve sert ifadeler kullandığı belirtiliyor.