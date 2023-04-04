Sinan Ateş cinayetinde savcı bilmecesi: Görevlerinden alındılar mı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan bir savcının 'dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı' iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "soruşturmaya bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığı, soruşturmayı yürüten savcıların görevlerine devam ettiği" belirtildi.

Aynı savcının "ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarıldığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "soruşturmanın bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısınca titizlikle yürütüldüğü" ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca soruşturma şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ne olmuştu?

Ateş soruşturmasına bakan ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı halde serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan savcı Ayhan Ay'ın, dosyadan uzaklaştırıldığı iddia edilmişti.

T24'ün haberinde, savcı Ayhan Ay’ın dosyadaki yetkilerinin kaldırılmasının ardından soruşturmanın, dosyaya sonradan görevlendirilen savcı Durmuş Ali Kaya ile Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütüleceği öne sürülmüştü.