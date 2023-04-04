Sinan Ateş soruşturmasında yeni gelişme: Önce izne çıkartıldı sonra soruşturmadan alındı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya bakan savcı Ayhan Ay, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş’ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkartılmıştı. Savcı Ayhan Ay’ın dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı ve soruşturmadan alındığı öğrenildi.

21 kişi tutuklanmıştı

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma sürerken, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

'Adliye ve emniyet arasında kriz' iddiası

Bu gelişmelerin ardından firari tetikçi Eray Özyağcı’yı cinayet sonrasında Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Demirbaş konusunda adliye ve emniyet arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti. O tarihte dosyaya tek başına bakan Savcı Ayhan Ay, emniyetten, olay yerinde keşif yaptığı da öne sürülen Demirbaş’ın polis eşliğinde adliyeye getirilmesini talep etmiş ancak emniyet Demirbaş’ın adresinde bulunamadığı yanıtı vermişti.

İki kez serbest kaldı

Ay’ın bu talebinin karşılanmaması sonrasında soruşturmaya ikinci bir savcı olarak Durmuş Ali Kaya görevlendirilmiş, dosya Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verilmişti. Savcı Ay ise izne ayrılmıştı. Yeni savcının görevlendirilmesi sonrası adliyeye getirilen Demirbaş, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştı.

Demirbaş sonrasında yeni delil elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Başsavcılığı ise, soruşturmanın iki savcı tarafından yürütülmesine karar verildiğini, dosyanın koordinasyonunun da iş yönergesi gereği ilgili Başsavcıvekiline verildiğini duyurmuştu.

Savcı Ay’ın yetkileri alındı

Bir süre Başsavcıvekili Özer koordinatörlüğünde savcılar Kaya ve Ay tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Savcı Ay, dosyadaki yetkileri kaldırılarak, soruşturmadan alındı. Böylece dosyada görevli savcı sayısı ikiye düştü.