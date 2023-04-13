Sinan Ateş cinayeti tutanağından MHP'li Olcay Kılavuz'un adı çıkarıldı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçırdığı ileri sürülen tutuklu şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasının polis tutanağıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın ulaştığı bilgilere göre, Demirbaş'ın MHP'li Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın yerine yeni düzenlenmiş bir tutanak savcılık dosyasına girdi. Bu yeni tutanakta ise Demirbaş'ın Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı bilgisi değil, sokakta yürürken yakalandığı iddiası yer aldı. Gözler şimdi gerçeğe aykırı tutanak tuttuğu iddia edilen polisler hakkında savcılığın işlem yapıp yapmayacağına çevrildi.

Ankara'nın en korunaklı yerlerinden olan Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022 tarihinde Eray Özyağcı tarafından beş kurşunla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten üç savcının iddianamenin yazımına başladığı öğrenildi. Seçim öncesinde iddianamenin tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte gözler, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınmasıyla ilgili polis tutanağı tartışmasına çevrildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında iki kez gözaltına alınarak serbest bırakılan ancak üçüncü kez gözaltına alındığında tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirtaş'ın cinayetten bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Ankara Bağlıca'daki evinde olduğu tespit edilmişti. Polislere kapıyı açan Olcay Kılavuz, iddiaya göre polislere direnerek "Siz gidin, sahibiniz gelsin" demişti.

Ancak Cinayet Büro polisleri, Olcay Kılavuz'u dinlemeyip Demirbaş'ı gözaltına alarak Ankara Emniyeti'ne götürmüştü. Savcılık ise Demirbaş'ın dosyasının boş olmasını gerekçe göstererek serbest bırakma kararı vermişti. Ancak iddiaya göre bu kararda savcılığa ve Emniyet'e gelen baskının etkili olduğu öne sürülmüştü.

İlk tutanak nerede?

İşte bu gözaltı işlemi sırasında Cinayet Büro polisleri, Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığına ilişkin olayları anlatan bir tutanak hazırladı ve imzaladı. Ancak bu tutanağın nerede olduğuna ilişkin tartışmalar yaşanıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, gazetecilerin olduğu Whatsapp grubunda bu tutanağın kaybolduğu haberlerine ilişkin soru üzerine "Tutanağın kaybolduğu iddiası doğru değil" demişti. Başsavcı Akça da başka bir gazetecinin "O tutanak dosyada diyebilir miyiz?" sorması üzerine "Diyemezsiniz" yanıtını vermişti.

Bu nedenle gözler, MHP'li Olcay Kılavuz'un adının yer aldığı tutanağın nerede olduğu sorusuna çevrilmişti.

Savcılık dosyasına giren tutanakta Olcay Kılavuz yok

DW Türkçe'nin Emniyet kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre, Demirbaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir tutanak savcılık dosyasına girdi. Ancak savcılık dosyasına giren tutanak, Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin olmadı.

Savcılık dosyasındaki tutanağın, Tolgahan Demirbaş'ın Ankara'nın Bağlıca Mahallesi'nde bir sokakta gözaltına alındığına dair olduğu öğrenildi. Yani Emniyet, savcılığa içerisinde Olcay Kılavuz'un adının ve evinin bilgisinin yer aldığı tutanağı değil, Demirbaş'ın bu mahallede yakalandığına dair bir tutanak dosyaya gönderdi. Bu tutanağın ise Demirbaş'ın ilk gözaltına alınarak savcılığa çıkarıldığı zaman beraberinde adliyeye getirildiği bildirildi.

Bu durum da Tolgahan Demirbaş konusundaki tutanağın Emniyet'te değiştirildiği şüphesini doğurdu. Demirbaş'ın Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın nerede olduğu ise bilinmiyor.

Savcılık iddianameden sonra gündeme alabilir

Ancak ulaşılan bilgilere göre, savcılık basında Olcay Kılavuz ile ilgili çıkan haberlerin üzerine iddianameyi yazdıktan sonra gitmeyi planlıyor. Buna ilişkin Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına alan polislerin tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Olcay Kılavuz olayında farklı tutanak hazırlayarak savcılığa getiren polislerin de aynı zamanda şüpheli olabileceği, bunun resmi belgede sahtecilik veya delil karartma suçunu oluşturabileceğine işaret ediliyor.

Tanık olarak dinlenecek polislerin gerçek tutanağı sunması veya Olcay Kılavuz olayını doğrulaması halinde ise Kılavuz hakkında şüpheliyi saklamak suçundan işlem yapılabileceği belirtiliyor. Ancak tüm bu sürecin davanın iddianamesinin hazırlanmasından sonra gündeme alınabileceği, bunun için de özellikle seçimlerin sona ermesinin beklendiği konuşuluyor.