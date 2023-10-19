Sinan Ateş cinayeti Emniyet'e uzandı: Anlık konum bilgilerini komiser paylaşmış

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında biri komiser olmak üzere iki kişi, bu sabah gözaltına alındı.

T24'te yer alan habere göre, gözaltına alınan komiser M.E.A’nın, cinayet öncesinde “Ateş’in, telefon numaraları, ev adresi, anlık konum bilgileri, eşi Ayşe Ateş'e ait adres ve telefon bilgileri, gittiği yerlerin neresi olduğu, sık sık gittiği arkadaşına ait ofisin adresi, kullandığı araçların marka, model ve plakaları gibi kişisel bilgilerini” sistemden sorgulayarak, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a gönderdiği belirlendi. Şüphelilere bu şekilde bilgileri sızdırarak cinayete yardım etmekle suçlanan M.E.A’nın, suikastın ardından da cinayet soruşturmasında aktif biçimde rol aldığı anlaşıldı.

M.E.A.’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırılıyor.

Öte yandan M.E.A. ile birlikte gözaltına alınan diğer kişiye de benzer suçlamalar yöneltildiği öğrenildi. Söz konusu kişinin de Ateş’in kişisel bilgilerini bir şekilde elde ederek Demirbaş’a bildirdiği, Demirbaş’ın da bu kişilerden aldığı bilgiyi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep üzerinden tetikçiye ulaştırdığı öne sürülüyor. Soruşturmada daha önce tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan iki polis tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Ateş, 30 Aralık Cuma Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Avukat Serdar Öktem’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Demirbaş’ın, eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un zaman zaman kullandığı evde olduğu ortaya çıkmış, Demirbaş’ı sakladığı iddia edilen Kılavuz’un da polisle tartıştığı iddia edilmişti. Kılavuz hakkında “cinayete yardım” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı da anlaşılmıştı.