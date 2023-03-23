Şimşek'in Erdoğan'ı reddinin yankıları sürüyor: AKP'li yetkili 'Ekonomide sıkıntıdayız' dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi durumunda ekonominin başına getireceği öne sürülen eski Maliye Bakanı ve Başbakan yardımcılarından Mehmet Şimşek tarafından reddedilmesinin yankıları Reuters haber ajansının analiz haberiyle ele alındı.

İsmi açıklanmayan AKP’li yetkililer ile bazı analistlerin görüşlerine dayandırılan haberde, Şimşek’in siyasete geri dönüşü reddetmesinin seçimlere iki ay gibi kısa bir süre kala "Erdoğan’ın ekonomik güvenilirliğini yeniden inşa etme çabalarını zorlaştırdığına" işaret edildi.

Ajansa konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi bazı AKP'lilerin Şimşek'in geri dönüşüne karşı olduğunu ancak Erdoğan ile Şimşek'in görüşmesinden "istenmeyen" bir sonuç çıktığını söyledi. Sözkonusu yetkili AKP'nin artık seçim kampanyası öncesinde ekonomik platformunu gözden geçirmesi gerekebileceğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir başka AKP yetkilisi ise Şimşek'in siyasete dönüşünün AKP'nin oylarını yükseltebileceğini kaydetti. Sözkonusu yetkili "Şu anda ekonomik tabloda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tartışılacak tarafı yok" dedi. Aynı yetkili bu konuda yeni adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bir başka AKP yetkilisi ise partisinin yeniden gözden geçirilmiş seçim bildirgesinin bazılarının istediği ortodoks serbest piyasa yaklaşımından ziyade daha "dengeli" ve "karma" politikalar içerebileceğini belirtti.

Ajans AKP'nin ekonomik stratejisini revize edip etmeyeceğine dair bir yorumda bulunmadığını, Şimşek'in de Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bir yorum yapmaktan kaçındığını yazdı.

Haberde MAK ve Türkiye Raporu'nun son anketlerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında 4 ile 6 puan önde olduğu da hatırlatıldı.

Ajansa konuşan Aksoy Araştırma anket şirketinden Ertan Aksoy, "Şimşek'in saflara katılmayı reddetmesi, hükümete desteğin azaldığının ne ilk ne de son göstergesidir" dedi.

ABD merkezli varlık yöneticisi TCW'nin gelişmekte olan piyasalar araştırma başkanı Blaise Antin ise yatırımcıların Erdoğan hükümetinin geçmişteki aldatıcı adımlarından dolayı ekonomideki herhangi bir çarkına karşı "son derece temkinli" olduğunu söyledi.

Haberde görüşüne yer verilen BlueBay Asset Management'ın gelişmekte olan piyasalar başkanı ve kıdemli portföy yöneticisi Polina Kurdyavko ise ekonomik zorluğun "iktidara kim gelirse gelsin ve hangi politikaları uygularsa uygulasın, kolayca çözülemeyeceğini" söyledi.