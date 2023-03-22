Bloomberg'de 'Mehmet Şimşek' değerlendirmesi: Erdoğan seçim yaklaştıkça daha da geriye düşüyor

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'de yayımlanan bir haberde, AKP'nin eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini reddetmesi değerlendirildi.

Haberde, Erdoğan'ın Şimşek'i ikna edememesinin "seçim sürecindeki geriye düşüşünün devamı" niteliği taşıdığı ifade edildi.

Şimşek'ten önce Yeniden Refah Partisi'nin de Cumhur İttifakı'na katılmayacağını duyurduğu hatırlatılan haberde, HDP'nin de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamaya hazırlandığı anımsatıldı.

Konuya ilişkin Bloomberg'e konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü İlter Turan, AKP'nin Hüda Par'ı Cumhur İttifakı'na dahil ettiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı, seçimi kazanma şansını yüksek görseydi, marjinal çevrelerin desteğini arama ihtiyacı duymazdı. Bir sonuca varmak için henüz çok erken, ancak Cumhurbaşkanı, seçimler kurallara göre yapıldığı takdirde, ilk defa ciddi bir kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya" dedi.

Erdoğan'ın yenilgisinin Orta Doğu ve dünya genelinde deprem etkisi yaratabileceği ifade edilen haberde, Erdoğan'ın son 20 yılda kurduğu "tek adam" yönetim sisteminin, Çin, Rusya ve ABD ile bölge arasındaki ilişkilerde anahtar rol oynadığı belirtildi.

Ankara'daki Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan stratejist Nihat Ali Özcan da, "Seçmenler, Erdoğan'ın iktidar dönemine son vermeye karar verirse, Türkiye'nin doğrultusu ABD öncülüğündeki geleneksel müttefiklerine kayar, Rusya'dan uzaklaşır" ifadelerini kullandı.

'Şimşek, Erdoğan'ı ikna edebileceğine inanmıyor'

Haberde, Şimşek'in AKP'nin teklifini reddetmesi, kendisinin Erdoğan'ın ortodoks olmayan ekonomi politikalarından vazgeçmesine ikna edemeyeceğini düşünmesi olarak yorumlandı. Haberde, Şimşek'in 2018'de AKP hükümetinden ayrılmasından bu yana, iktidarın ülke rezervlerinin büyük bir bölümünü erittiğine, Türk Lirası'nın büyük değer kaybettiğine ve enflasyonun kontrolden çıktığına dikkat çekildi.

Ayrıca Mehmet Şimşek'in piyasa dostu olduğu ve Erdoğan'ın düşük faiz ve "turbo şarjlı büyüme" tercihini benimsemediği de kaydedildi.

BlueBay Asset Management'ın piyasalar stratejisti Tim Ash, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan, büyük ihtimalle Şimşek'e politika faizini artırma yetkisi vermeyi reddetti. Erdoğan'ın girdiği yoldan dönmeyeceğini yeniden görmüş olduğumuzu düşünüyorum. Kendisi, para politikaları görüşlerinde uzlaşmaya yanaşmayı düşünmüyor" diye konuştu.