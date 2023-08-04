Şimşek ve Erkan İstanbul'da JP Morgan'ın forumuna katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda uluslararası sermaye temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

"Türkiye Ekonomik Forumu" adıyla düzenlenen toplantıda Şimşek Türkiye ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştü.

HaberTürk'ün haberine göre Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla toplantısı tamamlanırken, Erkan'ın görüşmelere devam ettiği öğrenildi.