Hayat pahalılığındaki artış TÜİK rakamlarını katlıyor

Akaryakıttan, temel gıda maddelerine, ÖTV zamlarından KDV oranlarının artırılmasına hayat pahalılığı yurttaşları derinden etkilemeye devam ediyor. Satın alma gücü ve reel ücretler de hızla buharlaşıyor.

Dün açıklanan TÜİK resmi verilerine göre enflasyon (TÜFE) Temmuz’da aylık yüzde 9,49 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 47,83’e çıktı. Bağımsız iktisatçıların kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise enflasyonun Temmuz’da aylık yüzde 13,18, yıllık ise yüzde 122,88 arttığını açıkladı.

TÜİK'in paylaştığı verileri eleştiren Yürütme Kurulu imzalı bir çalışma yayımladı. "Çok uzun süredir TÜİK rakamlarının yalan söylediğini" belirten KESK, kiraların son dört yılda altı kata yakın arttığını hatırlattı. Çalışmada büyükşehirlerde kira tutarlarının asgari ücreti aştığı ifade edilirken, ortalama maaş alan bir kamu emekçisi maaşının yüzde 70’ini kiraya ayırmak zorunda kaldığı söylendi.

TÜİK'e göre yıllık bazda en düşük artış gösteren ana grup konut-kira enflasyonu!

Dün açıklanan TÜİK verilerine göre ise kira-konut enflasyonu aylık sadece yüzde 6,03 arttı. Üstelik TÜİK’e göre yıllık bazda en düşük artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut-kira enflasyonu oldu. Öte yandan ücretli kesimler için en önemli kalem olan gıda enflasyonu TÜİK’e göre aylık yüzde 7,71, yıllık yüzde 60,72 arttı. Oysa sadece son bir ay içinde gıdadan, kiraya, ulaşımdan sağlığa tüm ana harcama gruplarında yaşanan zam sağanağı TÜİK enflasyon verilerini katlıyor.

Son bir ayda akaryakıt ürünleri yüzde 45, toplu ulaşım yüzde 58, harçlar ve vergiler yüzde 40, ekmek yüzde 40, damacana su-pet su yüzde 30, gıda ürünleri, meyve ve sebze ortalama yüzde 25 zamlanmıştır. Bu zamlar yetmezmiş gibi TBMM’den geçirilen 1 trilyon 120 milyar TL’lik ek bütçenin yükü dolaylı vergiler ve gelir vergisi ile yine halkın, ücretli kesimlerin omuzlarına yıkılmıştır.

En düşük maaş yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı

"En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" sözünün verildiği 11 Mayıs 2023 tarihinde 22 bin TL ile bin 130 dolar alınabilirken, aradan geçen 75 günün sonunda alınan dolar 315 birim azalarak yaklaşık 815 dolara indi. Milyonlarca kamu emekçisi çalışırken daha fazla yoksulluğa, emekli olunca ise daha fazla sefalete terk edildi.

KESK'in önerileriyse şöyle: