Zamların ardından yurttaşlar kredi kartına yüklendi: Harcama önceki aya göre arttı

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke nüfusunun 85 milyon, çalışma çağındaki nüfusumuz ve 65 yaş üstü nüfusumuzun toplam nüfusumuza oranının yüzde 78 olduğunu bunun da 66 milyon kişiye denk geldiğini anımsattı. Gürer, "14-65 yaş arasında bulunan 66 milyon insana karşın 104 milyon kredi kartı kullanımda. Kredi kartı alan vatandaş sayısı her ay düzenli şekilde artıyor. Geçen yılın mart ayında kredi kartı sayısı 88 milyon iken bu rakam 16 milyon artış ile 2023 yılı mart ayında 104 milyona ulaştı" dedi.

Kredi kartı sayısında sürekli artış yaşandığını ifade eden Gürer, "Birden çok bankadan kart alan bir bankanın ödemesi diğerini etkilemeyecek biçimde planlıyor. Bu süreçte vatandaş borçlanarak yaşamanın, icraya düşmeden borcu borçla kapatmanın bir yolunu bulmaya, bu sayede de ayakta kalmaya çalışıyor. Sokakta dertli olmayan, geçim sıkıntısından söz etmeyen yurttaş neredeyse kalmadı. Yandaş ve rantçı kesim dışında dertli vatandaşların sayısı artmış durumda" diye konuştu.

Harcamaların yüzde 15'i akaryakıt ve vergi ödemesi

Akaryakıta gelen zam ve vergilerdeki artış sonrası vatandaşın akaryakıt harcaması ve vergi ödemelerinde kredi kartı kullanımındaki artışın dikkat çekici olduğunu ifade eden Gürer, “Bir önceki ay kredi kartından ödeme yapılan kamu/vergi ödemleri, 2 milyar 977 milyon TL’den 15 milyar 85 milyon TL’ye çıkmış durumda. Akaryakıt ödemeleri 8 milyar 846 milyon TL iken bu ay 12 milyar 260 milyon TL’ye ulaştı. Yaklaşık 4 milyar akaryakıtta 13 milyar vergi ödemelerinde artış yaşanmıştır. Kredi kartı harcamalarının yüzde 15’ini oluşturan 27 milyar TL bu iki kalem harcamaya kullanılmıştır” şeklinde konuştu.

21 milyon aşan icra dosyası...

CHP’li Gürer şunları söyledi:

"Enflasyon karşısında geliri değer kaybeden vatandaş, borcunu ödeme zorluğu çekiyor veya ödeyemiyor. İcra dairelerindeki dosya sayısındaki artış ve negatif nitelikli kredi ve kredi kartı sayısının artması da bunun somut göstergesidir. 21 milyon aşan icra dosyalarının yanında kredi kartını ödeyemediği için takibe düşenler de var. Kara listedeki vatandaşlar, Risk Merkezi'nin verilerine göre son beş yılda bankalar tarafından kredi kartı ve/veya bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alındığı halde borcunun tamamını ödeyemeyenlerin sayısı ise 3 milyon 840 bin kişiyi geçti. Risk Merkezi'nin verilerine göre Mayıs 2023 itibariyle toplam 38 milyon 565 bin vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine bireysel kredi borcu bulunuyor. Bankalara kredi kartı borcu bulunanların sayısı ise aynı tarih itibariyle 37 milyon 892 kişi olarak açıklandı. 27 milyon 873 bin kişinin de kredili mevduat hesabı bulunuyor. Bu rakamlar birçok kişinin aynı zamanda hem bireysel kredi, hem kredi kartı hem de kredili mevduat hesabı borçlusunun olduğuna işaret ediyor."