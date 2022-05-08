Şimşek Sokak'ta Güven Hastanesi'ne karşı mücadele sürüyor

Ankara Ayrancı'da özel Güven Hastanesi'nin konut alanı olan Şimşek Sokak'ta yayılma girişimine karşı mücadele sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konut alanını ticari alan haline getiren kararına karşı mahallelilerin yaptığı itirazlara ek olarak meslek odaları da kararın iptali için girişimde bulunacaklarını açıkladılar.

Gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumartesi günü Remzi Oğuz Arık Mahallesi sakinleri İkizler Parkı'nda bir araya geldiler. Mahalle Muhtarı Süleyman Demircan'ın da katıldığı buluşmada 16 Nisan'da yapılan kitlesel eylemin devamında 100'e yakın mahallelinin bireysel itiraz dilekçelerini ilettiği hatırlatıldı.

Buluşmaya gelen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek mahalleliye destek verdi. Mahalle Meclisi sözcülerinden Tanju Gündüzalp'ın okuduğu açıklamada şunlar söylendi:

'Doğrular yanlışlar': 'Hastaneye otopark yetişmez...'

'Bugüne kadar sokağın trafiği, mahallelinin sağlığı ve huzuru ile ilgili kılını kıpırdatmayan “özel ve pahalı” sayın (!) Güven Hastanesi boş durmadı ve mahalleye dezenformasyon içeren biri kahve hediyeli ve diğeri “doğrular yanlışlar” adı altında iki metin dağıttı. Yani rant, yok etmek adına durmuyor, durmayacaktır da. Bodrum kat otoparklarını kapatıp hastaneye katan, çatı katı imarı belirsiz ve başka binadan otopark yeri kiralayan hastane yönetimi, konutta 40 iken 200 araçlık otopark yapacağını söylüyor. Sayın hastane yetkilileri, konut bloğuna 40 araç yeter ama hastane bloğuna 200 değil 1.000 araçlık otopark yetmez.'

'Özel hastanenin mahalleliye ne faydası var?'

'Temel ve ücretsiz bir hak olan sağlık güvencesini, mahalleliye hiçbir fayda sağlamayacak şekilde özel, fahiş ve ulaşılamaz kılan bir sağlık tesisinin mahallemize ve komşularımıza hiçbir faydasını görmüyoruz. Pandemi’de 65 yaş üstü mahalleliye ücretsiz tedavi mi uyguladınız, yoksa mahalle sakinlerine ücretsiz test mi yaptınız, öğrencilere / 65 yaş üstü büyüklere -kahve değilse de- 2’şer ücretsiz maske mi verdiniz, yoksa fark almadan poliklinik hizmetinizi mahalleliye mi açtınız?'

'Karar iptal edilinceye kadar mücadele edeceğiz'

'Rant değil, yaşayanlar belirlemelidir kentin sokaklarını. 50 yıl önce de imar planını delen ticarethane sağlık tesisine yeni izin vermeyin. Bu yanlış karardan vazgeçilinceye kadar, buradayız, Şimşek Sokaktayız, karar iptal edilinceye kadar kadar mücadele edeceğiz. Devam edeceğiz ve mahalleliyle/komşularımızla meşru, demokratik ve hukuki tüm itiraz haklarımızı kullanacak, alınan ve mahallemizi yaşanılmaz kılacak olan belediye meclis kararının iptaline kadar da girişimlerimizi sürdüreceğiz.'