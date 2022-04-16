Şimşek Sokak sakinlerinden eylem: Yürüyüş yoluna dokuma!

Ankara Ayrancı’daki ağaçlıklı yürüyüş parkuruyla mahallelinin uğrak noktası olan Şimşek Sokak, Güven Hastanesi’nin alanını genişletme tehlikesi altında.

Konuyla ilgili Ayrancı halkı bugün eylem yaptı. Remzi Oğuz Arık Mahallesi Muhtarı Süleyman Demircan bölgede yaşayanlara konuyla ilgili bilgi verdi. Belediye Meclisi'nden oybirliğiyle çıkan Güven Hastanesi'ni genişletme kararının sokağın konut alanı olmasına aykırı olduğunu belirten Demircan, ulaştıkları ilgili Belediye Meclis üyelerinin konuyla ilgili kaçamak cevaplar verdiklerini ifade etti.

Güven Hastanesi'nin valelerinin sokakta yarattığı rahatsızlığa da dikkat çekilen eylemde "Vale şiddetine son" dövizleri taşındı. "Kent sokak mahalle çocuklar içindir", "Sokağımız konutlarımız insanlar için", "Yürüyüş yoluna dokuma" taleplerinin dile getirildiği eylemde "Sağlıkta ticarete son" sloganı da atıldı.

'Şimşek Sokak konut bölgesi olarak kalmalı'

Mahalle Meclisi adına Simin Şay ve Tanju Gündüzalp tarafından okunan basın açıklamasında "Yerel yönetimlerin asıl görevi semt ve kent insanının sakince ve huzurlu yaşamasını sağlamaktır. Caddelerin trafiğini arttırmak, yeşil alanları otopark yapmak, konut bölgesine ticaret sokmak değildir. Şimşek Sokak 'konut bölgesi' olarak kalmalıdır" denildi.

Ayrancı