Ayrancı semti özel hastaneye karşı buluşuyor

Ağaçlıklı yürüyüş parkuruyla mahallelinin uğrak noktası olan Şimşek Sokak, Güven Hastanesi’nin alanını genişletme çabalarından uzun süredir dertli. Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde bulunan hastanenin yıllardan beri süren yayılma girişimlerine son olarak hastane için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden iki parsele “sağlık tesisi yapılabilir” kararı çıkarması eklendi.

Geçen hafta başında Remzi Oğuz Arık Mahalle Meclisi, “Şimşek Sokak konut bölgesi olarak kalmalıdır” başlıklı bildiriyle mahalleliyi bu haksız karara karşı harekete geçmeye çağırdı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26 Nisan’a kadar askıya çıkarılmış olan kararına mahalleli ve kent savunucuları itiraz edecekler.

Mahalle sakinleri, Ankara’nın en pahalı hastanelerinden biri olan Güven Hastanesi’nin sokakta yarattığı trafiğinden zaten şikayetçiler. Mahalle Meclisi’nin bildirisinde yakınlardaki Aile Sağlığı Merkezi başta olmak üzere çevrede yeterli sayıda sağlık tesisi olduğu hatırlatılarak “Mahallemizde ve sokağımızda yeni bir ticari yapı istemiyoruz” deniyor. Trafik kaosunu artıracak yeni yapılar yerine yeşil alanlara yer açılması ve sokağın trafikten arındırılması talep ediliyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi kararından vazgeçilinceye kadar mücadele edeceğini ilan eden Remzi Oğuz Arık Mahalle Meclisi, semt halkını 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da İkizler Parkı önünde buluşmaya çağırdı. Meclis bildirisinde Belediye Meclisi kararına itiraz edileceği ve mahallelinin bir imza kampanyası başlatacağı da duyuruldu.

Güven hastanesinden mahalleliye ‘mektup’

Mahalleden gelen tepki üzerine Güven Hastanesi adına mahalle sakinlerinin konutlarına bir mektup bırakıldı. Güven Sağlık Grubu imzalı mektup, sokaktaki sorunu bir “otopark sorunu” olarak nitelendirerek yeni tesisin bunu çözmeye dönük bir adım olacağını iddia ediyor.

Mektupta, “Aynı mahallenin sakinleri olarak her zaman ‘bir orman gibi kardeşçesine’ bizlere duyduğunuz ‘GÜVEN’in farkındalığı ve sorumluluğu ile doğaya ve çevreye karşı duyarlı, mahallemizin ruhuna ve mahalle kültürüne uygun, insan odaklı sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” deniyor.

Mektubun içinden iki kahve paketi çıkması mahalleli tarafından gülümsemeyle karşılanırken alıntı yaptıkları Nâzım Hikmet’in Davet şiirinde “Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın” dizesinin Özel Güven Hastanesi için daha uygun kaçacağı yorumları yapılıyor. Bugün Ayrancı Semt Evi de destek vereceği eylem, sağlık tesisi kararının iptal edilmesinin ötesinde özel hastaneye dönük bir tepki niteliği taşıyacak.