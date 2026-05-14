Şimşek programında fiyasko tescillendi: Hedefler şaştı, faturayı yine halk ödedi

2023 yılının Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, 2026 yılı sonu için enflasyonun yüzde 8,5’e düşürülerek tek haneli rakamlara ulaşılacağı taahhüt edilmişti. Ancak Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin üzerinden geçen üç yılın ardından, bugün Merkez Bankası tarafından paylaşılan veriler bu hedefin uzağında kalındığını tescilledi.

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkarırken, yıl sonu tahminini ise yüzde 26 olarak güncelledi. Böylece iki yıl önce yüzde 9 olarak öngörülen enflasyon tahmini, bugünkü revizyonla yaklaşık üç katına çıkmış oldu.

Grafik: Hakan Kara

Karahan: Belirsizlik ortamındayız

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, tahminlerdeki bu ciddi sapmayı savaşa bağladı. Karahan, tahminlerini paylaşma yönteminde değişikliğe gittiğini belirterek, "Belirsizlik ortamında tahmin aralığı yerine nokta tahmin ve tahmin üstündeki risklerin paylaşılması yönünde bir iletişime geçildi" ifadelerini kullandı. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin daha belirgin olduğunun altını çizen Karahan, para politikasına ilişkin sorulara ise, "Savaşa ilişkin belirsizliğin yanı sıra beklenti kanalı ve ekonomideki soğumanın enflasyon üstündeki net etkilerinin belirsiz olması nedeniyle bir süre daha izlemek istiyoruz" yanıtını verdi.

Karahan ayrıca, "Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ilk çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hedefler şaştı, vatandaş enflasyona ezdirildi

Ekonomi yönetiminin üç yıl önce yüzde 39,6 seviyesinde devraldığı enflasyon, politika faizinin yüzde 50’ye kadar yükseltilmesine rağmen ancak yüzde 32,4 seviyesine indirilebildi. Bu süreçte Mehmet Şimşek ve ekibinin büyük önem atfettiği 2023 yılı OVP tahminlerinin neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi.

2023 sonu için yüzde 65 olarak öngörülen enflasyon yüzde 68, 2024 için yüzde 33 olarak paylaşılan tahmin yüzde 44,4 ve 2025 için yüzde 15,2 olan beklenti yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

Ücret artışlarının düşük tutulan bu tahminlere göre belirlenmesi, milyonlarca emekçinin enflasyon karşısında ezilmesini beraberinde getirdi.

Enflasyon hedeflerinde yaşanan bu keskin yükseliş, yıl başında emekçilerin ücretlerine yapılan artışların dayanağını da ortadan kaldırdı.

Asgari ücret zamları o dönem geçerli olan enflasyon ara hedefine göre belirlenmişti.

Bu hedef de tutmayacak

Merkez Bankası'nın yeni tahmin patikasına göre tek haneli enflasyon hedefi iki yıllık bir rötarla 2028 yılına sarktı. Banka, 2027 yıl sonu için yüzde 9 olan ara hedefini yüzde 15’e, tahminini ise yine yüzde 15’e yükseltti.

2026 yılı için belirlenen yüzde 24’lük yeni hedefe ulaşılabilmesi için aylık enflasyonun ortalama yüzde 0,99 seviyesinde kalması gerekiyor. Ancak mevcut piyasa koşulları ve akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik bu hedefin de tutmayacağına dair güçlü işaretler veriyor.