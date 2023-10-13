Şimşek KKM'den çıkmak istiyor ama KKM'dekiler çıkmak istemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas’ın Marakeş kentinde açıklamalarda bulundu.

Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye’nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL’yi çekici kıldığını söyledi. Politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğunu söyleyen Şimşek, bu yolda kalacaklarını vurguladı. Yurttaşlardan bir kez daha ''sabır'' isteyen Bakan, "Ekonomik programın sonuçlarını görmek için en azından bir yıla ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Şimşek, iktidarın iki yıl önce döviz kurunu kontrol altında tutmak amacıyla devreye soktuğu, Hazine'ye ciddi yük oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen kur korumalı mevduatla ilgili olarak da "Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz. Kur korumalı mevduattan çıkarken geleneksel lira mevduatları dolarizasyona göre daha cazip hale getiriyoruz" dedi.

Şimşek'in KKM çıkışıyla aynı gün, basında uygulamadan ayrılışın ''rekor seviyeye'' ulaştığı yönünde çok sayıda haberin yer alması dikkat çekti.

BDDK verilerine dayanan haberlere göre, 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar lira düşüş kaydetti. Ancak buna karşın uygulamada kalan tutarın büyüklüğü 3,23 trilyon lira oldu. Yani rekor kırılan haftada dahi KKM'den çıkışlar yüzde 2,3'de kaldı.