Şimşek iki defa reddetmişti: 'Ekonomiyle ilgili Elvan görev üstlenebilir'

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugün köşesinde AKP, CHP ve İYİP'in milletvekili aday listeleri ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

"CHP'de aday listelerinin hazırlanırken kaos yaşandığı" iddiasını dile getiren Selvi, AKP'nin listesini ise "değişim listesi" olarak niteledi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Eski başbakan Binali Yıldırım’ın AKP listelerinde yer almamasının kendi kararları olduğunu aktaran Selvi, "Doğrusu ben Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım için farklı bir uygulama yapılır diye bekliyordum. Duyduğuma göre iki isim kendilerine istisna uygulanmamasını istemişler" dedi.

Eski bakana yeni görev

Listelerde yer almayan bir isim de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı faiz kararı sonrası "görevden affını" isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. Eski bakanın gözden çıkarılmadığını belirten Selvi, Elvan'a yeni dönemde yeniden bakanlık görevinin verilebileceğini ifade etti:

"Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın listelerde yer almaması sakın yanlış yorumlanmasın. Lütfi Elvan seçim beyannamesini hazırlayan ekipte yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünün sunumunu yaptı. Lütfi Elvan seçimden sonra kabinede ekonomiyle ilgili bir görev üstlenebilir."

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmüş, Erdoğan'ın görev teklif ettiği Şimşek "aktif siyaseti düşünmediğini" açıklayarak teklifi reddetmişti.