'Şimşek görevi devralmak için koştuğu 2 şartı Erdoğan'a kabul ettirdi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bir kez daha görüştüğü eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in tekrar ekonomi yönetiminde yer alması bekleniyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Şimşek'in yeni dönemde yer alıp almayacağına dair, ''Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi" dedi.

Ayrıca, Şimşek'in Erdoğan'dan Merkez Bankası yönetimi ve faiz politikası hakkında güvence aldığı da belirtildi.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu. Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi. Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu. Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti."