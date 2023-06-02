'Merkez Bankası Başkanı ile devam edilmeyecek' iddiası: 'Mehmet Şimşek çalışmak istemiyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü (yarın) açıklaması beklenen yeni kabine merakla bekleniyor. Öte yandan kulislerde isimler konuşulmaya devam ediyor.

Haberler.com'un haberine göre, Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği ve yerine düşünülen 3 ismin olduğu öne sürüldü.

Buna göre Mehmet Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz'ın adının geçtiği öğrenildi.

Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor

Şimşek'in ise Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktarmıştı.