'Simit 5 liraya çıkacak' açıklaması

Ankara Simitçiler Odası, simit fiyatının 4 liraya çıkarılmasını istediklerini açıkladı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderilen yazıda, “50 kilogram (kg) un 390 lira, 25 kg susam 850 lira. Elektrik, yakıt, personel ve kira arttı” denildi ve zam istendi.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, pandemi dolayısıyla100 simit dükkanının kapandığını söyledi. Delibaş, “Böyle giderse 100 işyeri daha kapanacak. Simitte 4 lira için onay bekliyoruz. Esnafımız sadece ayakta kalmak için tabiri caizse ‘can havliyle' çalışmaya devam ediyor. Bir arkadaşımıza 50 bin lira elektrik faturası geldi. Bu yükün altından nasıl kalkacak? Simit, mart ayında da 5 liraya çıkar” dedi.