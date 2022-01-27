Erdoğan'dan Sezen Aksu çarkı: Şimdi ne diyecekler?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Sezen Aksu için dile getirdiği "dilini kopartırız" sözlerinden geri adım attı, "Benim oradaki hitabımın muhattabı Sezen Aksu değildir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Sezen Aksu için ayrıca "Şarkıları ile insanlarımızın duygularına tercüme olmuştur" dedi.

Erdoğan'ın bu geri adımı sonrası günlerdir Sezen Aksu'yu hedef tahtasına koyan AKP'lilerin nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Milli Beka Hareketi adlı grup Sezen Aksu'nun evinin önüne kadar gitmiş, tehdidini kapı önüne kadar taşımışken, 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri ise Çağlayan'da suç duyurusunda bulunup Aksu'yu açıkça tehdit etmişti.

AKP'li vekiller, yandaş gazeteler, RTÜK ve Diyanet gibi kurumlar da Sezen Aksu'yu hedef alan açıklamalara imza atmış, açıklamaların tamamı tehdit boyutuna varmıştı.