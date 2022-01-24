AKP’de Sezen Aksu ‘çatlağı’: ‘Bu kadar tepkiyi hak etmiyor...’

Sezen Aksu'nun beş yıl önce yayınladığı “Şahane bir şey yaşam” adlı şarkısı, başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere iktidara yakın birçok kişi ve medya kuruluşu tarafından hedefe alınmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanırken MHP lideri Bahçeli ise "Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" diye konuşmuş, ayrıca Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Özellikle sosyal medyada Aksu'ya yönelik hakaret ve tehditler sürerken, AKP Genel Başkan Danışmanlığı görevini de yürüten Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu .

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Aktay, geçtiğimiz cumartesi günü kaleme aldığı yazısında tepki ve tartışmaların ilginç bir hâl aldığını belirterek şunları ifade etti:

'Bu kadar tepkiyi hak etmediğine dair çok güçlü bir kanaat var’

"Gözlemleyebildiğim ilginçlik aslında sosyal medyadaki tepkilerle özellikle takip edebildiğim çok sayıda WhatsApp grubundaki değerlendirmeler arasındaki bariz fark. Tamamı muhafazakâr, İslâmî kesimden insanlardan oluşan bu gruplarda Sezen Aksu’nun bu sözleri hakaret maksadıyla söylememiş olduğuna ve elbette lafız yanlış olsa da, bu kadar tepkiyi hak etmediğine dair çok güçlü bir kanaat var.

‘Edebi ve sanatsal muhayyilenin kendi gramatik yapısı...’

"Hz. Âdem’in peygamberlik öncesi haliyle işlediği günah tarih boyunca her zaman birçok edebiyatın, şiirin imgesel kaynağı veya tasavvufi, felsefi değerlendirmelerin konusu olmuştur. Bu konuda edebi veya sanatsal muhayyilenin kendi gramatik yapısı olduğu muhakkak. Elbette hiçbir şey açıkça bir peygamberi veya İslâm’ın veya herhangi bir dinin kutsalına hakareti haklılaştıramayacağı kaydıyla..."

‘Işık doğudan yükselir’ albümü hayırla anılıyor’

Sözlerine devam eden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Aktay, "Bu kanaati paylaşanların büyük çoğunluğunun Sezen Aksu’nun geçmişte aynı zamanda “Işık Doğudan Yükselir” albümündeki Yunus Emre, Mevlânâ ve Âşık Daimi’nin sözlerine yaptığı muhteşem bestelerini hayırla anıyor olmasını da zikretmek gerekiyor. Doğrusu doksanlı yılların karanlık ortamında Türkiye’nin zedelenen manevi iklimine bu albümün tatlı bir esinti gibi geldiğini unutmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.