Şimdi de Interpol tarafından aranan bir uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı

İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan Palic İstanbul'da yakalandı.

Zehir Taciri Kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri tarafından uluslararası takibe alınan Palic, "Kartel-3" ismli operasyonla İstanbul'un Beşiktaş içesinde yakalandı.

Birçok suç örgütü üyesi Türkiye'de

Yurtdışında faaliyet yürüten suç örgütlerinin Türkiye'de yakalanmasına dair birçok haber gündeme geldi.

Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan ‘Adriatica Operasyonu' kapsamında organize suç örgütünün lideri olarak tanımlanan Nenad Petrak, Üsküdar'da yakalanmıştı.

Avustralya'nın ünlü uyuşturucu çetelerinden Comanchero'nun lideri Duax Ngakuru İstanbul'da yakalandı. Kasım ayı başında da aynı örgütten Yeni Zelanda'nın aradığı Duax Hohepa Ngakuru, ABD ve Avustralya'nın aradığı Hakan Ayık, Avustralya'nın aradığı Hakan Arif Tavukçu, ABD'nin aradığı Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan ele geçirildi

Kırmızı bültenle aranan ‘Bello Jos' lakaplı Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Lijdekkers'in suç gurubuna yönelik operasyonda kartelin ikinci adamı ‘Balina' lakaplı İsaac Bignan ve örgütün silahlı kanadının sorumlusu olan Jurean Anthony Finix'in de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı. 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 25 şüpheli yakalanmış ve 1 milyar 100 milyonluk mal varlığına el konulmuştu.

10 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen operasyon ile Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ‘Kompanio Bello' isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalanarak gözaltına alındı. Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca ‘Kasten adam öldürme, uyuşturucu, insan kaçırma/hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla aranıyordu.