'Comanchero'nun kara parasını eski polis de aklamış: Ağabeyi hâlâ görevde

Uluslararası Comanchero çetesine yönelik düzenenlenen operasyonun ardından çete üyelerinin bağlantıları gündeme gelmeye devam ediyor.

Çete üyelerine ve eşlerine vatandaşlık ve oturum izni almalarını sağlayan polis M.S. hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Kafes operasyonu ile ilgili ayrıntılara ve ''vatandaşlık çarkı''na dünkü köşesinde yer veren İsmail Saymaz, "Ne İçişleri ne de Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları dünkü yazımda ortaya koyduğum bulgulara yanıt verdi. Bu da iddiaları kabul etmektir" diyerek polis M.S. hakkındaki iddialarını sürdürdü.

"MASAK: Comanchero'nun kara parasını eski polis akladı" başlığıyla Sözcü'de yer alan bugünkü yazısında Saymaz, M.S.'nin ağabeyi H.S.'nin de ''Kafes Operasyonu'' yapılana kadar Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını yazdı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan M.S., Comanchero'nun Türkiye'deki üyeleri arasında bulunan Duax Hehopa Ngakuru ile bağlantılı kabul ediliyor.

M.S. için yöneltilen iddialar şu şekilde;

'Yeni Zelanda tarafından Kırmızı, Avusturya tarafından Mavi Bültenle aranan Duax Hehopa Ngakuru'nun M.S.'nin şirketinde çalışan göründüğü; Duax'ın çalışanı U.İ. tarafından kendisi ve eşine para transferi yapıldığı; Nikolaj Ankov isimli kişinin vatandaşlık işlemi için Ayık'tan satın aldığı iki daireye karşılık ödenmesi gereken tutarın M.S. üzerinden gönderildiği; Bahattin Ferhan ve Barış Tükel'in M.S'ye para gönderdiği; Ayık'ın eski iş ortağı Hasan Savaş ile para transferi içinde olduğu; Ayık ve Can Kaan (Henry Dhujari) ile ortak seyahat kayıtlarının bulunduğu; Maximilian Rivkin'in Türkiye'deki yabancı kimlik sisteminde M.S.'ye ait adres ve cep telefonu numarasının kayıtlı olduğu…'

MASAK raporunda M.S.'nin 'Suçtan elde edilen gelirleri akladığı' ileri sürülüyor.

Ağabeyi Polis Akademisi'ne gönderildi

M.S.'nin ağabeyi H.S., Kafes Operasyonu yapılan dek Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Operasyondan sonra Polis Akademisi'nde kızağa alındı. H.S., üç yıl önce Beyoğlu Emniyet Müdürüydü. İddiaya göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul Valiliği sırasında görevden alınarak, Polis Akademisi'ne gönderilmişti.''