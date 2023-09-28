Şimdi de Adalet Bakanı'ndan Altın Portakal açıklaması: 'Müsaade edilemez'

Altın Portakal Film Festivali'nden "Kanun Hükmünde" belgesel filminin çıkarılması tepkilere yol açmış, festival jürisi ve yönetmen, yapımcılar festivalden çekilerek sansüre tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından festival yönetimi bugün bir açıklama yaparak filmde yer alan kişi hakkında yargılama sürecinin devam etmediğini "belgelediklerini", bu nedenle filmin yeniden yarışma seçkisine alınmasına karar verdiklerini duyurdu.

Kararın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı filmde "FETÖ propagandası" yapıldığını ileri sürerek festivalden çekildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden çekilme kararını "çok doğru" bulduklarını söyledi. Tunç "Altın Portakal Festivali'nde bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez" ifadesini kullandı.