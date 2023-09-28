Kültür Bakanlığı pes etti, Altın Portakal'dan çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı.

"Kanun Hükmünde" belgeselinin festival seçkisine geri alınmasının ardından bir açıklama yapan bakanlık "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın Portakal Film Festivali’nde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesinin anlatıldığı "Kanun Hükmü" belgeselinin festival seçkisinden çıkarılmasına tepkilerin ardından festival yönetimi filmi yeniden seçkiye aldığını duyurmuştu.

Bakanlık ise filmle "FETÖ propagandası" yapıldığını ileri sürerek festivalden çekildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz."

Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yaptığı açıklamada 22 Eylül'de seçkiden çıkarılan belgesel filmin, filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği belgelendiği için seçkiye geri alınmasına karar verildiğini duyurmuştu.

soL festival yönetimine daha önce filmi seçkiden çıkarma kararı için talimatı kimin verdiğini açıklama çağrısı yapmıştı. Bakanlığın açıklaması talimatın Ankara'dan gittiğini ortaya koymuş oldu.