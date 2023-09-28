'Kanun Hükmü' geri alındı ama festival yönetimi bu sorulara yanıt vermeli

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kanun Hükmü" belgesel filmi, tepkilerin ardından yarışma seçkisine yeniden alındı.

Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu filmin yeniden yarışma seçkisine alındığını duyurdu. Boyacıoğlu filmi seçkiye geri alma kararlarını "filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için" şeklinde açıkladı.

Boyacıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan "Kanun Hükmü" adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir."

Talimatı kimin verdiğini açıklayın

Sözkonusu açıklamanın ardından soL olarak festival yönetimini bu soruları yanıtlamaya çağırıyoruz:

1. Demek ki başta teyit etmediniz, o zaman kim size bu talimatı vermişti?

2. Verilen talimatın ardından niye teyit etmediniz? Festival yönetimi bağımsız karar alma ehliyetine sahip değil midir?

3. "Tarafımızca belgelendiği" şeklindeki ifadenizle tüm bu yaşanan skandalın üstüne bir de kendinize paye mi çıkarmaya çabalıyorsunuz?

Kanun Hükmünde belgeselinin seçkiden çıkarılması üzerine önce festival jürisi ve daha sonra yönetmen ve yapımcılar festivalden çekilmişti.

Muhittin Böcek'ten açıklama

Tepkilerin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dün yaptığı açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 4 yıl boyunca; seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dâhil olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir" ifadelerini kullanmıştı.