Silivri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi.