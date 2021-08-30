AKP İl Başkanı'ndan Dersim'deki yangına 'fotoğrafla' müdahale

Dersim'de orman yangınına günlerce müdahale edilmemesi tepkilere neden olurken AKP'li İl Başkanı Sercan Özaydın tepkileri "yaygara" diye nitelemişti.

Özaydın'ın sosyal medya hesabından uçak resmi daha sonradan programla eklenmiş bir yangın fotoğrafı paylaştığı anlaşıldı. Özaydın fotoğrafı "Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla… Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!" yazarak paylaştı.

Tepkiler üzerine bugün yeni bir paylaşım daha yapan Özaydın, "Değerli dostlar, söz konusu fotoğraf temsili olup bize ait değildir, özgür dersim gazetesinin manşetidir" diye yazdı. Özaydın'ın paylaştığı fotoğrafın üzerinde "Yangın söndürme uçağı gelecek" yazıyor.