AKP'li başkan Dersim'deki orman yangınıyla ilgili 'yaygara' dedi

Dersim'de 13 gündür süren orman yangınına günlerce müdahale edilmemesi tepkilere neden olurken AKP'li il başkanı Sercan Özaydın tepkileri "yaygara" diye niteledi.

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla…Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!” ifadesini kullandı.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu önceki gün soL'a yaptığı açıklamada "11 gündür müdahale edilmesini bekliyorduk ancak baktık ki müdahale edilmedi" demiş ve kaymakamlık tarafından yollarının kesildiğini, tehdit edildiklerini, yangın konusunda bilgi almalarının engellenmek istendiğini bildirmişti.

İlde çok sayıda noktada devam eden yangınlara tepkilerin ardından hava müdahalesi yapıldı. Tek bir noktada ise yangının hâlâ sürdüğü belirtiliyor.