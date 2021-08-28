TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan Dersim'deki yangınlara ilişkin açıklama: Kasıt, ihmal bir de üstüne kabadayılık…

Dersim'de orman yangınları 12. gününde hâlâ sürüyor. Bölgede yeterli çalışma yapılmaması ve yurttaşların yangın alanına gitmesinin engellenmesi tepkilere neden oluyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Manavgat, Marmaris ve diğer yerlerden sonra değişen bir şey yok. Kasıt, ihmal bir de üstüne kabadayılık…" diye yazdı.

Okuyan'ın açıklaması şöyle:

"Valilik ısrarla yangın söndü diyor ama hem arkadaşlarımızın aktardıklarından hem de görüntülerden Dersim’deki orman yangınlarının sürdüğü anlaşılıyor. Manavgat, Marmaris ve diğer yerlerden sonra değişen bir şey yok. Kasıt, ihmal bir de üstüne kabadayılık…

Yangınla mücadele yerine, halkın temsilcilerini bağırarak, tehdit ederek sindirmeye kalkmaları da hiç ders çıkarmadıklarını gösteriyor. Boyun eğdiremezsiniz."

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu sabah saatlerinde yangın bölgesindeki son durumu gösteren bir video paylaşmış ve "Kimse söndürmeye gelmiyor, hiçbir müdahale yok" demişti.