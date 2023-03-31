Silivri Tapu Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

İstanbul'da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 22 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görevli memurların rüşvet alarak işlemleri öne aldığı ya da usulsüz işlem yaptıklarını belirlendi.

Polis, aralarında tapu müdürlüğünde görevli personeller ve emlakçıların da bulunduğu 93 şüpheli tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Konya ve Edirne'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 93 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)