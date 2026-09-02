Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: Gemilerden biri personeliyle birlikte kayıp

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpıştığını duyurdu.

Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden Türk bayraklı ALSU ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

10 kişi için arama çalışması başlatıldı

Kazanın, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde yaşandığı bildirildi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar tespit edilmezken, Tuğberk İmamoğlu’nda bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmış olduğu değerlendiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü de kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya, personelinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine batmış olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Valilikten yeni açıklama: Alsu tankeri boştu, kaza bölgesinde derinlik 800-900 metre

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama daha geldi.

Valilikten yapılan yeni açıklamada, "Silivri’nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti’ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır.

Çarpışmadan etkilenen ALSU isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu tespit edilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi" ifadelerini kullandı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.