Silindir aracının hakimiyetini kaybeden işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Ataşehir'de bir binanın bahçesine devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta bir TIR'dan indirildikten sonra yokuş olan sokakta ilerleyen iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçesine devrildi. Yan yatan makinesinin sürücüsü Oğuz Kaçmaz (40), asfalt düzeltmek için kullanılan silindirlerin altında kaldı.

Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaçmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

soL'a bilgi veren işçiler Ferhatpaşa'daki fen işlerinin yerinde toplantıya çağırıldıklarını belirttiler. Operatörün kanser tedavisine başlamış olduğunu

operatörlük lisansının olup olmadığının bilmediklerini ifade ettiler.