Şili'de protestoların yıldönümünde büyük eylemler

Şili'de örgütler ve toplumsal hareketler, ülkede Ekim ve Kasım 2019'da gerçekleşen büyük çaplı gösterilerin 2. yıldönümü vesilesiyle ülkenin çeşitli noktalarında yürüyüşler düzenliyor.

Yerel medyanın aktardığına göre, ülke genelinde işçilerin, öğrencilerin katılımıyla 50'ye yakın gösteri yapılıyor

Ülkede sosyal medya hesaplarından dün ve bugün için genel grev ve başkent Santiago'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na (Palacio de la Moneda) kitlesel yürüyüş çağrısı yapılmıştı.

Sosyal medya çağrılarının kısa bir süre sonra öğrencilerin ve yerli toplulukların Santiago'da toplandığı görüldü. Toplanan kitle, ellerinde konut, sağlık, eğitim ve çalışma haklarının iyileştirilmesinin talep edildiği yazılar taşıdı.

Öte yandan gösteriler, Anayasa Komisyonu'nun yeni anayasa taslağı hazırlamaya başlayacağı güne denk geldi. Şili'de yeni anayasa yazımı, 2 yıl önceki protestoların ardından gündeme gelmişti.

Yerel medya, Şili ordusunun protestolara karşı farklı noktalarda toplam 5 bin asker konuşlandırılacağını yazdı.

Ülkede 2 yıl önceki gösterilerdeki polis şiddeti sonucunda 30 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.