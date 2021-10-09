Şili'de Cumhurbaşkanı'na 'Pandora Dosyası' davası açıldı

Şili'de bir mahkeme, Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera hakkında, "Pandora dosyalarında" vergi cennetlerindeki işlerini ifşa eden belgelerin yayınlanmasıyla bağlantılı olarak cezai soruşturma başlattı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Santiago Yedinci Garanti Mahkemesi, avukat Luis Rendon'un Sebastian Pinera'ya karşı yaptığı şikayeti dikkate aldığını kabul etti." denildi.

Geçen hafta Pazar günü, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Piñera da dahil olmak üzere 300'den fazla önde gelen küresel siyasi şahsiyetin denizaşırı faaliyetlerini ifşa eden 11.9 milyondan fazla finansal belgenin sızdırıldığı Pandora Belgeleri'ni açıkladı.

Pandora Belgeleri soruşturması, ABD'yi büyük bir vergi cenneti olarak nitelendiriyor.