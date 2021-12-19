Şili'de devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor

Şili'de devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 15 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti.

Seçimlerinin ilk turunda solcu aday Gabriel Boric oyların yüzde 25'ini, aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast oyların yüzde 28'ini almıştı.

Son anket sonuçlarına göre, Boric, ikinci tur seçimleri 5 ila 14 puan önde götürüyor.

Seçimleri kazanan aday, 2022-2026 dönemi için devlet başkanlığı görevini alacak.

Pinochet döneminin neoliberal "ekonomik mirası"ndan özgüyle söz eden Kast seçim kampanyasında anti-komünist söylemi öne çıkarmıştı.

Solcu aday Boric de ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından başkent Santiago'da yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, elit azınlığın siyasi ayrıcalıklarının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, Kast'ın yenilmesi için ikinci turda birlik çağrısında bulunmuştu.