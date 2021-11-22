Şili'de seçim: Solcu Boric ile aşırı sağcı Kast ikinci tura kaldı

Şili'de Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sini alamaması nedeniyle 19 Aralık'ta ikinci tur seçimlere gidilecek.

Oyların yüzde 96'dan fazlasının sayıldığı seçimlerde ilk sonuçlara göre solcu "İtibarı destekliyorum" koalisyonunun adayı 35 yaşındaki eski öğrenci lideri Gabriel Boric oyların yüzde 25'inden fazlasını aldı. Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı, eski kongre üyesi 55 yaşındaki Antonio Kast ise oyların yaklaşık yüzde 28'ini elde etti.

19 Aralık'ta yapılacak ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Boric ile Kast yarışacak.

Pinochet döneminin neoliberal "ekonomik mirası"ndan özgüyle söz eden Kast seçim kampanyasında anti-komünist söylemi öne çıkardı. İkinci tura kalmasının netleşmesinin ardından yandaşlarına yaptığı konuşmada Kast "Aralık ayında sadece bir devlet başkanı seçmeyeceğiz. Komünizm ile özgürlük arasında bir seçim yapacağız. Küba ve Venezuela'nın yolundan gitmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Solcu aday Boric de ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından başkent Santiago'da destekçilerinin bulunduğu alanda konuşma yaptı. İkinci tur seçimlerini kazanacaklarını söyleyen Boric, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, elit azınlığın siyasi ayrıcalıklarının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, ultra sağcı Kast'ın yenilmesi için ikinci turda birlik çağrısında bulundu.

Adaleti ve eşitliği savunacaklarını söyleyen Boric, "Umut korkudan üstün gelir" dedi ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

2011 yılında Şili'de öğrencilerin eğitim sistemini protesto eylemlerinde liderlik eden Boric seçim kampanyasında 1980'lerde diktatör Pinochet'nin serbest piyasa "reformları"nın en can alıcılarından biri olan özel emeklilik sistemini kaldırma sözü vermişti.

Şili Komünist Partisi'nin de içinde yer aldığı geniş koalisyon tarafından desteklenen Boric seçilirse kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, yerli halkın ve çevrenin korunması için "süper zenginler"den alınan vergileri artıracağını belirtmişti.