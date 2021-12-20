Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini Gabriel Boric kazandı

Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı, 35 yaşındaki eski öğrenci lideri Gabriel Boric kazandı.

Dün yapılan ikinci tur oylamada hükümetin toplu taşımaya getirdiği engellere karşın halk sandıklara gitti. Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı Jose Antonio'yla yarıştığı seçimlerde Boric oyların yüzde 55,86'sını alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Oyların tamamına yakınının sayıldığı seçimlerde Jose Antonio Kast ise oyların yüzde 44,24'ünü aldı.

Seçim kampanyası boyunca Pinochet'den sempatiyle bahseden anti-komünist ve yabancı düşmanı Kast, sandıkların kapanmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra yenilgiyi kabul ederek Gabriel Boric'i kutladı.

Seçim zaferini ilan eden Gabriel Boric ise yaptığı konuşmada hükümetin üstü kapalı boykot girişimini de protesto ederek "Oy vermeye çalışan ve toplu taşıma olmadığı için bunu yapamayan halka teşekkür ederim, bir daha bu yaşanamaz" dedi.

Boric ayrıca "zor kazanılmış haklarını savunmak için ülke çapında örgütlenen kadınlara" teşekkür etti, "Projemiz uzun bir tarihsel yolun mirasıdır. Tüm Şilili erkeklerin ve kadınların başkanı olacağım" dedi.

Her yerde insan haklarına saygıya istisnasız bağlılık vurgusu yapan Boric "Hiçbir nedenle ve asla kendi halkına savaş ilan eden bir devlet başkanımız olamaz" dedi.

Yurtdışında, özellikle İspanya, Almanya ve Fransa'da yaşayan Şillilerin oylarının büyük çoğunluğunu alan Boric, dünkü seçimlerde hükümetin oy verme merkezlerine ulaşımı engelleme girişimlerine karşın gençler, kadınlar ve emekçilerin oylarını almayı başardı.

'Dominga'ya hayır'

Boric zafer konuşmasında, başkent Santiago'da özel bir şirket tarafından yapılmak istenen, çevreye geri döndürülemez zararlar vereceği için yıllar süren davalara konu olan ve yazın onaylanan tartışmalı maden projesine de değinerek "Dominga'ya hayır" dedi. Boric "Dünyayı yok etmek kendimizi yok etmektir. Daha fazla 'kurban edilen bölge' istemiyoruz, ülkemizi mahveden, toplulukları mahveden projeler istemiyoruz ve bunu sembolik bir davada gösteriyoruz: 'Dominga'ya Hayır'" diye konuştu.

2019 ve 2020 yıllarında ülkeyi saran kitlesel hükümet karşıtı gösterileri destekleyen Boric emeklilik ve sağlık sistemlerinde reform ve çalışma saatlerini haftalık 45 saatten 40 saate indirme sözü vermişti.

Boric ve aşırı sağcı Kast 21 Kasım'da yapılan ilk tur seçimlerde ikinci tura kalmıştı.