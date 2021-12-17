Anket sonuçlarına göre Lula ilk turda Bolsonaro'yu yeniyor

Brezilya'nın halkçı eski cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Perşembe günü yayınlanan bir ankete göre 10 ay sonra düzenlenecek Brezilya seçimlerinde oldukça avantajlı durumda. Datafolha adlı anket firmasının verileri Lula'nın ilk turda mevcut cumhurbaşkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'ya büyük fark atacağına işaret ediyor.

Anket sonuçlarına göre Lula yüzde 48 destek elde ederken Bolsonaro'ysa yüzde 22'de kalıyor.

Diğer cumhurbaşkanı adaylarına olan desteklerse hiç bir durumda çift hanelere ulaşmadı; eski adalet bakanı Sergio Moro yüzde 9, eski Ceara eyalet valisi Ciro Gomes yüzde 7 ve şimdiki Sao Paulo eyaleti Valisi Joao Doria yüzde 4 destek aldı.

Datafolha, ankete katılanların yüzde sekizinin boş oy kullanacağını veya çekimser kalacağını söylerken, yüzde 2'sinin kararsız olduğunu söyledi. Bu, seçimler bugün yapılsaydı, Lula'nın ilk turda kazanmaya yetecek kadar oyu olacağı anlamına geliyor.

Eski bir çelik işçisi olan 76 yaşındaki Lula, iktidarı boyunca kamucu politikalar izledi. Ancak 2018'de kurmaca bir yolsuzluk davasıyla hapse atıldı. Lula'ya karşı düzenlenen fiili hükümet darbesini takibense aşırı sağcı Jair Bolsonaro iktidara geldi.

Bolsonaro da Lula da henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı.

Yeni anket, 13-16 Aralık tarihleri ​​arasında 3.666 katılımcıyla ve artı veya eksi iki puanlık bir hata payıyla gerçekleştirildi.