Şili'de Boric'den 'sermayeye güven veren' kabine

Şili'nin yakında göreve başlayacak cumhurbaşkanı Gabriel Boric, Cuma günü kabinesini açıkladı. Boric, ülkenin mevcut merkez bankası başkanı Mario Marcel'i maliye bakanı olarak seçerken bu adım 'sermayeye güven vermek' şeklinde okundu.

Mario Marcel daha öncesinde OECD ve Dünya Bankası'nda çalışmıştı.

'Solun adayı' şeklinde resmedilen Boric'in bu adımıysa Batı basını tarafından 'piyasalara rahat bir nefes aldıran adım' veya 'radikal reformlardan vaz geçip tavrını yumuşatma' şeklinde yorumlandı.

Boric ayrıca Izkia Siches'i içişleri bakanı ve yardımcısı olarak, bakır ve lityum geliştirmenin odaklanacağı madencilik bakanı olaraksa milletvekili Marcela Hernando'yu belirledi.

Şili Komünist Partisi'nden Camila Vallejo'ysa hükümet sözcülüğü görevini alacak.

Yeni kabineni açıklanmasıyla birlikte Batı basınında 'solcu' olarak tanıtılan Boric hakkında Reuters'ta şu değerlendirmede bulunuldu:

"Gelen hükümetin dengeli yapısı, 35 yaşındaki bir milletvekili ve eski bir öğrenci protesto lideri olan Boric'in dünyanın en büyük üreticisi ülkesinde bazılarının korktuğu ani değişiklikler yerine kademeli reformları zorlamaya çalışabileceğini gösteriyor."

Boric, seçim kampanyası sırasında Şili'nin piyasa ekonomisi modelinde büyük reformlar yapma sözü vermişti. Ancak Boric'in "o zamandan beri tavrını yumuşattığı" belirtiliyor.

Bakanlarını açıkladıktan sonra Boric, "Bu Kabinenin görevi, programımızda önerdiğimiz büyük reformların temellerini atmak," dedi ve "yapısal eşitsizlikleri" ortadan kaldırırken ekonomik büyümeyi teşvik etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

Boric 11 Mart'ta göreve başlıyor.