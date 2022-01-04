Şili’de arıcıların protestosuna müdahale eden polisleri arı soktu

Şili'nin başkenti Santiago'da arıcılar, bal üretim sürecinde gördükleri zarar nedeniyle cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplanarak eylem yaptı.
Arıcılar, eyleme 60'a yakın arılıkla katıldı. Arılıklarda toplam yaklaşık 10 bin arı bulundu.
Polisin eyleme saldırısı sonucunda 4 arıcı gözaltına alındı. Müdahale sırasında 7 polisi arı soktu.
Şili'de bal üretimi, uzun dönemdir yaşanan kuraklık nedeniyle zarar görmüş durumda. Arıcılar, bal fiyatlarının artırılması ve bal üreticilerine sübvansiyon sağlanması yönünde hükümetten reform talep ediyor.